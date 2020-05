Demi Lovato en couple avec Max Ehrich : le couple officialise en images

Les fans de Demi Lovato la soupçonnaient de garder sa nouvelle relation secrète. La chanteuse vient de l'officialiser, en apparaissant avec son chéri Max Ehrich dans le clip de Justin Bieber et Ariana Grande.

Justin Bieber et Ariana Grande ont collaboré pour la bonne cause ! Les revenus des streams et téléchargements de leur nouveau single, intitulé Stuck with U, seront reversés à la First Responders Children's Foundation, fondation consacrée aux familles des ambulanciers et pompiers morts dans l'exercice de leurs fonctions à cause du coronavirus.

Les deux interprètes en ont dévoilé le clip, une vidéo montée à partir de différentes images filmées par des personnes confinées. Justin Bieber, son épouse Hailey Baldwin, Ariana Grande et ses chiens, ainsi que Demi Lovato et son petit ami Max Ehrich y apparaissent, entre autres célébrités. Ces derniers dansent et s'embrassent au rythme de la chanson.

Demi et Max ont publié sur Instagram le court extrait de leur figuration. Ainsi officialisent-ils leur histoire d'amour.