Justin Bieber : Confiné, son épouse Hailey Baldwin l'aide à soigner son acné

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont privées de sortie ! Elles communiquent avec le reste du monde grâce aux réseaux sociaux. Justin Bieber y a lancé une émission de télé-réalité et révèle que son épouse, Hailey Baldwin, l'aide à se débarrasser de son acné.

Après une série diffusée sur YouTube Originals, Justin lance Cooking with the Biebers sur Facebook Watch ! Le chanteur de 26 ans et son épouse mannequin, Hailey Baldwin, se filment à leur domicile au Canada et retracent le contenu de leurs journées pour les internautes. Le top model, passionné par les produits pour la peau, prend soin de son mari. Elle l'aide à guérir son acné.

"Elle perce [mes boutons, NDLR]. Elle m'applique des sérums et me fait des masques", explique Justin Bieber dans le deuxième épisode de Cooking with the Biebers sorti ce mercredi 6 mai 2020. Hailey Baldwin ajoute : "Naturellement, Justin a une peau vraiment super, mais il se bat depuis deux ans contre des poussées d'acné adulte localisées. Et comme vous le savez, je suis très branchée soins pour la peau, surtout parce qu'on dispose de beaucoup de temps pendant ce confinement, je lui ai dit qu'il aurait une peau parfaite à la fin de l'isolement."