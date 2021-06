Demon One métamorphosé : le rappeur a refait ses dents et dévoile le résultat

Demon One nous a fait une Didier Deschamps. Le rappeur de 45 ans s'est fait refaire les dents, après toute une vie passée avec une dentition amochée. Sur Instagram le lundi 31 mai 2021, l'Intouchable a dévoilé le résultat. Sourire Colgate, Demon One est tout simplement changé. "Nouvelles dents, nouvelle vie", écrit-il.

"On est revenus en France. Alors c'est comment ? Propre hein ? La cheffe m'a dit "Perfecto". On est bien rentrés ce matin. Super content, super heureux (...) Merci à tous", se réjouit Demon One dans sa vidéo. Il semblerait que le rappeur au rire communicatif se soit fait opérer à l'étranger. Mister You, Sultan ou encore Mokobé ont félicité leur confrère pour son nouveau sourire. "Magnifique", "Voilà frérot, lourd le Demon 2.0", ont-ils écrit.