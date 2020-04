Denis Brogniart a "envie de vomir" : son énorme coup de gueule

Les histoires de membres du personnel soignant victimes de discriminations se multiplient ces derniers jours. Certains leur reprochent injustement de représenter un danger parce qu'ils sont quotidiennement en contact avec le Covid-19, qui a déjà fait plus de 4000 morts en France (sans compter les victimes des Ehpad). L'une de ces histoires, relayée par la journaliste de LCI Bénédicte Le Chatelier, a tout particulièrement touché Denis Brogniart et l'a poussé à pousser un gros coup de gueule sur Twitter le 31 mars 2020.

Cette histoire qui l'a révolté est celle d'une jeune infirmière exerçant à Toulon, qui a trouvé un message horrible écrit par un voisin lorsqu'elle est rentrée chez elle. Le mot, bien évidemment anonyme, lui demandait de ne plus emprunter l'ascenseur, de ne plus toucher les éléments des parties communes "ou mieux, de déménager en attendant la fin de l'épidémie". "Et c'est étonnant toutes ces lettres sont anonymes. Honte à vous, les courageux. Vous me donnez envie de vomir. Et personne dans l'immeuble pour se manifester et dénoncer l'auteur de cette lettre ? Pensées et admiration pour tout le personnel médical. Héros du quotidien", a publié Denis Brogniart sur son compte Twitter. Les mots de l'animateur de 52 ans notamment aux commandes de Koh-Lanta sur TF1 ont recueilli des milliers de like, prouvant que la majorité des Français soutiennent, fort heureusement, le personnel soignant.