Denis Brogniart se prive d'un beau contrat avec Assu 2000, après l'énorme scandale autour de son PDG

Denis Brogniart ne l'a jamais caché et même l'assume : il touche de beaux revenus. Et ce n'est pas uniquement TF1, chaîne sur laquelle il anime notamment Koh-Lanta, qui lui assure un train de vie confortable. Non, le présentateur âgé de 54 ans compte aussi sur les partenariats publicitaires pour lesquels il prête son image (Nintendo, Ligne bis...). Mais, depuis le récent scandale qui touche Jacques Bouthier - PDG d'Assu 2000 accusé de traite des êtres humains et viols sur mineure - l'animateur va se priver d'un beau contrat.

En effet, comme le rapporte Puremédias qui s'appuie sur une information de RTL, Denis Brogniart "demande à ce que son image ne soit plus utilisée dans les publicités du groupe". Il était ambassadeur de la marque depuis 2018, son visage apparaissant ainsi dans des spots télévisés, sur des panneaux d'affichage et sur les enseignes de la société. Interrogé par le journal Le Parisien en 2021 sur les partenariats qu'il noue, l'animateur avait ainsi expliqué les choisir avec soin. "Je partage, par exemple, la passion du sport avec le patron de Nintendo. Pour Assu 2000, j'admire le parcours de ce type parti de rien. Je n'accepte pas tout. J'ai refusé d'animer une convention pour American Tobacco. Ça ne correspond pas à mon éthique", disait-il.

Denis Brogniart n'accepte donc plus que son nom et son image soient liés à Assu 2000, société désormais dans la tourmente en raison des révélations pour le moins glauques contre le patron Jacques Bouthier (75 ans). Ce dernier a été mis en examen et incarcéré samedi 21 mai 2022 dans une enquête pour traite des êtres humains et viols sur mineure ; il a démissionné de son mandat de président. Le chef d'entreprise était sous le coup d'une enquête préliminaire ouverte mi-mars, avec cinq autres personnes. Une jeune femme de 22 ans s'est présentée à la police, assurant avoir été sa captive pendant cinq ans et victime de viols. Devenant, selon ses dires, "trop âgée pour lui", la jeune femme aurait été forcée de trouver une "remplaçante". Une adolescente de 14 ans a alors pris sa place dans l'appartement... La plaignante est parvenue à les filmer ensemble dans un lit, avant de confier la vidéo aux enquêteurs.

Selon RTL, Jacques Bouthier aurait tenté de faire enlever la jeune femme afin de récupérer la vidéo et la faire ensuite quitter la France. Pour cela, le septuagénaire aurait sollicité sa femme "qui n'a pas dénoncé les faits et qui a peut-être participé au projet d'exfiltration", précise à l'AFP une source proche du dossier, ainsi que trois personnes "dont deux de son entourage professionnel et un ancien du GIGN".

Jacques Bouthier reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de cette affaire.