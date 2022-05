Koh-Lanta : Un aventurier "présomptueux" recadré par Denis Brogniart en off, révélations

Mardi 26 avril 2022 était diffusé le tout premier conseil de la tribu réunifiée de Koh-Lanta, Le Totem maudit. Et les aventuriers ont voté pour éliminer Colin. "Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai trop fait confiance, je suis tombé de très haut. C'était vraiment hyper dur", nous a confié le jeune homme lors d'une interview pour Purepeople.com.

Le candidat très proche d'Olga a également eu l'occasion de débriefer son parcours sur l'île auprès de Denis Brogniart, au cours d'un live Instagram réalisé au lendemain de l'épisode. Et l'animateur n'a pas hésité à se moquer de la réaction de Colin le soir de son élimination. "Je t'ai vu te marrer. Je t'ai vu ne pas en croire ni tes yeux, ni tes oreilles, ni tes cheveux, ni rien du tout. T'es tombé, même pas de l'armoire, t'es tombé du dernier étage de la Tour Eiffel hier soir", a-t-il bien souligné. Chose que ne pouvait que confirmer le jeune homme : "Il n'y a rien de plus violent que de ne même pas se dire : 'Je suis inquiété'. Je ne m'étais même pas dit ça. Quand j'ai vu mon nom pour la première fois, j'ai souri. Je me suis dit : 'C'est une blague, il y a quelqu'un qui a la haine contre moi parce que j'ai éliminé un jaune'".

Mais Denis Brogniart avait bien compris que Colin finirait par poser problème parmi les candidats. D'ailleurs, il a tenté de le prévenir. "À un moment, je t'avais dit que c'était compliqué parce que tu te marres tout le temps, même dans les moments un peu compliqués. Tu te souviens, au conseil, je t'avait dit : 'Tu te marres, mais mets-toi quand même à la place de ceux qui s'en vont'", a-t-il rappelé à son invité du live.

Colin s'est parfaitement souvenu de ce moment, ajoutant que l'animateur l'avait même quelque peu sermonné en off. "Je me rappelle que tu m'avais grondé", a-t-il révélé. "Un petit peu, parce que je te trouvais un peu présomptueux par rapport à tout ça", s'est justifié Denis Brogniart.