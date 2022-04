Colin (Koh-Lanta), éliminé, révèle les vraies raisons de son départ : "Il fallait trouver une excuse..." (EXCLU)

Tout va très vite dans Koh-Lanta, Le Totem maudit. Colin y avait une place de choix. Apprécié tant pour sa sympathie que pour ses prouesses sur les épreuves, l'aventurier semblait bien parti pour aller loin. Il a été nommé ambassadeur et, face à Louana, a cédé et sacrifié un membre de son équipe : Setha est éliminée. Un choix qui lui a coûté cher. En effet, alors qu'il avait fait alliance avec les ex-rouges, le jeune sportif venu de Suisse a été trahi ! Colin a été éliminé lors du premier conseil de la tribu blanche. En interview pour Purepeople.com, il se livre sur son aventure extraordinaire, évoque sa surprise face à son élimination, révèle pourquoi ses camarades ont changé de stratégie et évoque sa grosse prise de poids après le jeu.

Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Extrêmement mal. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai trop fait confiance, je suis tombé de très haut. C'était vraiment hyper dur. On le voit sur les images : je me marre, je n'arrive pas du tout à encaisser l'information.

D'après vous, pourquoi vos camarades ont-il voté contre vous ?

On passe dans une phase du jeu stratégique. Je pense être un adversaire très coriace. Je m'en sors très bien sur les épreuves. Il fallait trouver une excuse pour m'éliminer.

Comprenez-vous l'argument du manque de confiance ?

Je ne comprends pas vraiment. J'ai discuté avec François. Je lui ai dit que je ne me sentais plus à l'aise chez les jaunes parce qu'ils avaient éliminé mon alliée Alexandra. Je lui ai dit aussi que je n'aurais jamais pu trahir les gens à qui je faisais vraiment confiance, comme Olga. Et que là comme ils ont trahi notre groupe, on passait alors dans la stratégie. Avant d'aller aux ambassadeurs, je n'avais pas le choix que de dire que j'allais à la boule noire. J'ai trahi ma parole si on veut, mais on est dans un jeu et je ne le regrette absolument pas.

En voulez-vous à Louana de ne pas avoir réussi à respecter le pacte ?

Dans le jeu oui. En dehors pas du tout. Je n'en veux à personne d'ailleurs. Mais dans le jeu j'avais la haine, forcément. Aussi, il y avait une responsabilité partagée : elle ne me connait pas et ne peut pas savoir si je suis fiable. Alors que d'autres personnes qui avaient passé du temps avec moi chez les bleus auraient pu prendre ma défense.

Nicolas indique avoir de la rancoeur contre vous après l'élimination de Setha. Comment le prenez-vous ?

Je pense qu'il n'a jamais été jaune, qu'il est toujours resté vert. Je l'avais déjà un peu ressenti. J'avais l'impression de ne pas pouvoir lui faire confiance. Donc ça ne m'étonne pas du tout de lui.

Vos camarades vous en veulent de ne pas avoir tenu parole aux ambassadeurs. Qu'en pensez-vous ?

Je peux comprendre. J'aurais eu la haine aussi. Dans une certaine mesure, je comprends la réaction de Nicolas tout comme celle de Yannick. Je me serais senti trahi moi aussi. Je ne vais pas leur en vouloir.

Setha dit que vous n'êtes pas un homme, que vous n'avez pas de parole. Qu'avez-vous à répondre ?

Alors déjà je suis bien un homme (rires). C'est horrible d'éliminer quelqu'un aux ambassadeurs, je comprends qu'elle ait la haine. Je pars du principe qu'elle peut dire tout ce qu'elle veut, m'insulter, me frapper. Je ne peux que comprendre. Sur le coup, je n'écoute pas vraiment ce qu'elle me dit. Et à sa place j'aurais été encore plus virulent donc je ne prends pas trop en compte.

Vous êtes-vous expliqué avec Setha depuis ?

Non. J'aurais peut-être voulu mais ça ne s'est pas fait. C'est tellement fort de se faire éliminer comme ça, brutalement, que je n'ai pas voulu remuer le truc. Je pense que c'est une situation où on est inconsolable. Et à sa place, je n'aurais pas voulu discuter avec la personne qui m'a éliminé comme ça. Je lui aurais dit d'aller se brosser, pour rester poli.

Vous aviez dit qu'elle était "pas sociable", "toujours en retrait"... Pouvez-vous expliquer ?

J'ai été un peu virulent, j'avoue que c'est un peu sévère. Elle n'était pas méchante. Elle ne parlait pas beaucoup, ne s'ouvrait pas beaucoup et était pas mal en retrait. Tout cela a fait qu'elle était parfois un peu déconnectée du groupe. Il y avait des moments de cohésion de groupe auxquels elle n'assistait pas. Donc on n'a pas partagé les mêmes moments.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ?

La nourriture pour moi, sans hésitation. Quand on a vraiment faim depuis autant de temps, tout devient accessoire autour. Le manque d'hygiène, de sommeil... Rien n'est comparable avec le manque de nourriture. Et ça, malgré tous les conforts qu'on a eus !

Quel a été votre premier geste au retour ?

J'ai énormément mangé. On en rêvait la nuit sur place. Alors au retour on devient un peu fou avec la nourriture. On a envie de manger gras, tout le temps. Et le corps se met en mode survie et stocke pas mal. Du coup on prend très vite du poids. J'ai pris 12 kilos par rapport à mon poids de forme. Depuis, j'ai tout perdu. C'était un peu du gras qui s'accumule rapidement et repart tout aussi vite.

Vous faites l'unanimité sur les réseaux sociaux, recevez-vous des déclarations d'amour ?

Je reçois pas mal de trucs, c'est drôle (rires). Il y a des phrases d'accroche lourdes et drôles à la fois, en rapport avec Koh-Lanta. Je ne vais pas les citer parce que c'est assez vulgaire mais il y a des trucs très drôles. Et ça fait très plaisir de recevoir des messages de filles mais aussi de toutes les personnes qui m'écrivent de manière générale. Je remercie ces gens pour leur soutien.

Quels sont vos projets ?

J'aimerais me lancer des défis sportifs, et les relayer sur les réseaux sociaux comme Instagram et Youtube. J'ai envie de continuer sur cette lancée sportive. Ça peut être cool de partager mes expériences. Avec la diffusion, je n'ai pas encore eu le temps de mettre en place tout cela mais c'est en réflexion. Et évidemment, je suis partant pour un Koh-Lanta All Stars ! Je suis prêt. Je suis hyper déçu de partir aussi tôt, j'ai été hyper touché et ça a été très très dur pour moi donc j'aimerais y retourner et tout éclater (rires).

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.