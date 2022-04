Koh-Lanta 2022 : Olga et Colin en couple ? Il s'explique (enfin) sur leur relation complice ! (EXCLU)

Participer à une aventure telle que Koh-Lanta rapproche. Il faut dire que partager des moments difficiles où le ventre crie famine et la fatigue s'accumule resserre les liens. Ainsi, les aventuriers créent des relations fortes au fil des saisons. C'est le cas d'Olga et Colin, dont la complicité crève l'écran dans Koh-Lanta, Le Totem maudit, édition actuellement en diffusion sur TF1. Le duo s'affiche ultra proche devant les caméras mais aussi sur les réseaux sociaux, après la fin du tournage. De quoi lancer une rumeur les disant en couple... En interview pour Purepeople.com, Colin s'explique.

Lorsqu'il est interrogé sur les commentaires de téléspectateurs le trouvant un peu trop proche de la belle Olga au point que certains s'imaginent que le duo partage plus que de l'amitié, le jeune sportif répond. "Je sais, ça me fait marrer !", lance-t-il d'abord. Et d'évoquer cette relation avec sa camarade de survie : "Les gens s'emballent. Avec Olga, on a été très proches. Cette aventure soude beaucoup. On a la même vibe, on a un truc très fort mais très amical." Olga et Colin sont-ils en couple ? "Ce n'est pas le cas. Les gens se trompent. C'est vrai qu'on nous voit beaucoup ensemble sur les réseaux sociaux, mais c'est juste que ça fait plaisir de passer du temps ensemble. Il faut croire en l'amitié hommes/femmes", a-t-il fait savoir. Une réponse claire : entre eux, il y a de forts sentiments... amicaux, et rien d'autre.

Si Colin, éliminé lors du premier conseil de la tribu blanche réunifiée mardi 26 avril 2022, reste discret sur sa vie amoureuse, de son côté Olga n'est pas un coeur à prendre. En effet, elle est mariée à Joseph Maronne, un ancien footballeur désormais restaurateur à Paris.

Rappelons que d'autres aventuriers ont fini en couple à l'instar de Jesta et Benoît (Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016) qui sont désormais mariés et parents de deux adorables garçons. Candice et Jérémy de la même saison filent également le parfait amour. Plus récemment, deux autres couples se sont formés : Alix et Mathieu (Koh-Lanta, Les 4 Terres) ainsi que Myriam et Thomas (Koh-Lanta, Les Armes secrètes). Plus encore, la jolie brune est enceinte de son compagnon ! Comme quoi, la plus belle aventure pourrait finalement être celle de l'amour...

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.