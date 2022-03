Olga (Koh-Lanta 2022) mariée à un ex-footballeur : rares photos du couple, complice et amoureux !

Et ce n'est pas tout. L'époux de l'aventurière a une autre passion que la cuisine, le football ! Il y a des années, Joseph Maronne a fait carrière dans le sport au ballon rond. Sur des sites spécialisés, son profil ressort : le sportif fait 1m69 pour 65 kilos et est né le 30 mai 1983. Il est ainsi passé par des clubs de National comme l'Aurillac Football Club (AFC) ou encore le Red Star Football Club, dans la banlieue nord de Paris.

En juillet 2011, alors qu'il était âgé de 28 ans, il avait évoqué son parcours pour le site du Red Star. "J'ai fait l'essentiel de ma carrière à Aurillac (CFA), depuis les catégories de jeunes jusqu'à l'équipe première dans laquelle j'ai passé sept saisons, avait-il déclaré. Cette année, j'ai décidé de venir m'installer en région parisienne. A partir de ce moment-là, je n'ai contacté qu'un club : le Red Star. Pour moi c'était presque une vocation de venir ici donc je suis très reconnaissant envers le staff et la direction de m'avoir fait confiance." Et d'en dire plus sur son profil : "On me décrit comme un défenseur très fougueux. Je peux aussi bien jouer à droite qu'à gauche au poste de latéral. Je ne lâche jamais rien tant que le match n'est pas terminé." Cette détermination, il la partage avec sa belle Olga, bien déterminée à aller au bout de Koh-Lanta, Le Totem maudit !