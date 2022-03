Vidéo spectaculaire ! Olga (Koh-Lanta 2022) dénudée et entourée de serpents

Koh-Lanta, Le Totem maudit commence fort ! Dès le premier épisode, Franck a été intoxiqué en mangeant une plante sauvage non consommable en l'état, les premières stratégies et ruses sont apparues, puis Céline et Lili ont été éliminées. Ces images sont aussi l'occasion pour les téléspectateurs de découvrir les aventuriers. Et il faut dire que les profils se dessinent. Alexandra s'affiche comme leader affirmée, la croupière Stéphanie apporte de la joie et de la bonne humeur, Jean-Philippe impressionne par son assurance... D'autres semblent plus en retrait. C'est le cas d'Olga, peu mise en avant. Et pourtant, cette danseuse acrobate a bien des atouts !

Tout d'abord, côté sportif, elle n'a rien à envier aux colosses de cette édition. En effet, Olga a pratiqué la gymnastique russe plus jeune au Kazakhstan. Une discipline qui lui a permis d'acquérir de l'endurance et une certaine force de caractère. Aujourd'hui, elle est soliste de french cancan au Moulin rouge. Faire le show devant une salle bondée ne lui fait pas peur. Plus encore, la belle de 35 ans est à l'aise même entourée de toute une équipe de tournage. Elle a même déjà assuré face aux caméras de France 2 !

C'était en octobre 2019, à l'occasion de l'émission célébrant les 130 ans de la Tour Eiffel que la jolie blonde au corps d'athlète avait fait son numéro. Elle apparaissait ainsi en micro bikini, avant de plonger dans un bassin où l'attendant des serpents ! Olga s'était alors lancée dans une danse aquatique autour des reptiles, enchaînant les figures jusqu'à en perdre son haut. Un show spectaculaire !