Myriam (Koh-Lanta) enceinte : double coup dur pour la future maman

Le week-end de Pâques est synonyme de malchance pour Myriam et Thomas. Les deux candidats de Koh-Lanta 2021 (TF1). Dimanche 17 avril 2022, les tourtereaux ont annoncé de mauvaises nouvelles à leurs abonnés, sur Instagram.

Depuis qu'elle a annoncé sa grossesse, Myriam se plaît à dévoiler son baby bump sur les réseaux sociaux. Mais ces prochains jours, elle devrait moins partager avec sa communauté. La raison ? La Covid-19 s'est invitée chez elle. "Hello la team ! Quelques jours d'absence sur Instagram. Double Covid à la maison", a-t-elle tout d'abord écrit en légende d'une photo de l'une de ses fenêtres. Afin que les personnes qui la suivent ne soient pas inquiètes, l'ancienne aventurière a vite précisé que ce n'est pas elle qui l'avait contracté. "Pas moi mais les enfants [deux fils nés d'une précédente relation, NDLR]. Il fallait bien que ça arrive. On y a échappé pendant plus de deux ans. Triple vaccin de mon côté. J'espère que ce sera efficace. Pour l'instant zéro signe", peut on lire.

Thomas, qui n'a pas encore emménagé à Lyon chez sa belle, n'était pas présent. Et compte-tenu des circonstances, il n'a pas fait le déplacement afin d'éviter d'être contaminé. "Vu qu'il voyage bientôt, il ne voulait pas prendre de risques", a expliqué la prof' d'anglais. Mais le chauffeur-routier n'était pas mieux loti. Lors d'un match de football, il s'est blessé. Et il craignait que le tendon d'Achille ne soit touché. Après avoir été aux urgences, le verdict est tombé. "Rupture des muscles du mollet. IRM mardi pour voir si opération ou pas", a écrit le futur papa en légende d'une photo de son pied gauche, maintenu dans une botte-attelle. En vidéo, il a ensuite confié qu'il devait porter un plâtre pendant pas moins de quarante-cinq jours. Ce sont donc des jours difficiles qui attendent les tourtereaux.

Mais prochainement, ils vivront le plus grand des bonheurs. Celui d'accueillir leur premier enfant ensemble. Pour l'heure, le sexe du bébé n'a pas encore été dévoilé. Thomas et Myriam sont actuellement en pleine organisation de la Gender Reveal. Nul doute qu'ils tiendront leurs abonnés informés dès qu'ils sauront s'ils attendent une petite fille ou un petit garçon.