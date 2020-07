Denis (Pékin Express) se lance dans une nouvelle aventure : succès immédiat

On se demande comment Denis Pierinelli trouve toute son énergie. Avec sa compagne Julie, ils gèrent leur restaurant Le Bar Chez Jean, situé à Solanzara, en Corse. Un métier qui demande de nombreuses heures de travail. Le couple révélé dans Pékin Express a une petite fille de 1 an et demi prénommée Déa. Quand ils ne sont pas dans leur établissement, ils profitent donc de leur merveille. Un emploi du temps qui ne laisse que peu de place au repos. Pourtant, le beau brun vient d'annoncer un tout nouveau projet sur Instagram qui va lui demander encore plus d'énergie.

Ce jeudi 9 juillet 2020, le gagnant de Pékin Express 2020 a annoncé qu'il avait organisé un jeu baptisé Corsica Xplorer, qui n'est pas sans rappeler l'émission de M6. Le principe ? 25 binômes s'affrontent "dans la bonne humeur autour de challenges sportifs et de culture générale animés par un vrai aventurier", peut-on lire sur le site officiel de l'événement. Chaque jour seront proposé de nouveaux défis "entre terre et mer". "En remportant ces épreuves, vous gagnerez plus de confort et des points pour la victoire finale", est-il également précisé. La première session est prévue pour le 31 octobre et durera jusqu'au lendemain.

À peine annoncé, ce projet connaît déjà un franc succès comme l'a confié Denis sur Instagram. "Les amis, pour ceux qui ne le savent pas encore, moi et une équipe survitaminée avons créé un séjour aventure hors du commun dans une île qui l'est tout autant ! (...) Conscient de la chance que nous avons eu @juliepekinexpress et moi de vivre des aventures aussi incroyables, je voulais pouvoir vous faire ressentir cette sensation de dépassement de soi, de découverte et de partage qui ont animé tous mes voyages et qui font qui je suis aujourd'hui. (...) Cette aventure sera physique, mentale et logique en restant accessible à tout le monde ! La seule obligation ? Se donner les moyens et garder la #vamosattitude. Je serai auprès de vous pour m'en assurer ainsi que d'autres aventuriers que vous adorez. (...) La première CorsicaXplorer est presque déjà entièrement complète (en 48 h)", peut-on lire.

En story, il a précisé que des binômes avaient été ajoutés pour cette première session, car les places ont vite été écoulées. "On va faire des live sur Instagram avec chaque binôme sur le compte du jeu pour connaître votre profil et vos motivations. On a envie de vous mettre en avant", a-t-il ajouté.