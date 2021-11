Des friandises contre des faveurs sexuelles ! Nouveau scandale dans un jeu d'aventure...

Coup de tonnerre dans Koh-Lanta mardi 9 novembre 2021 ! Lors du onzième épisode de l'édition All Stars actuellement en diffusion et baptisée Koh-Lanta, La Légende, une tricherie a été révélée au grand jour. Alors qu'il s'apprêtait à disputer son premier affrontement sur l'île des bannis face à Christelle et Alexandra, Teheiura en a finalement été privé. L'aventurier emblématique a avoué avoir mangé à deux reprises, hors caméras. Un manquement grave aux règles du jeu. Dans la foulée, Maud, ancienne candidate de Koh-Lanta, a balancé qu'il y a déjà eu triche dans l'émission en 2002. Désormais, c'est une toute autre polémique qui surgit...

Vendredi 12 novembre 2021, dans l'émission Media Inside de NPO 3, la présentatrice Britt Dekker a fait une révélation fracassante. En effet, elle a annoncé que lors du tournage de Survivor (Expédition Robinson), le Koh-Lanta néerlandais, un caméraman avait fait des propositions indécentes aux candidats. D'après l'animatrice, il aurait proposé des barres de chocolat de la marque Mars en échange de faveurs sexuelles ! Ces informations, Britt Dekker les tient d'un témoin anonyme. Il s'agit d'un de ses amis qui a lui-même participé à l'émission de survie. L'identité de cet apprenti Robinson n'est pas révélée, dans le but qu'il ne soit pas éclaboussé par le scandale.

Une annonce choc qui a délié les langues. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnalités néerlandaises ont indiqué avoir déjà eu vent de cette histoire, datant d'il y a plusieurs années. De son côté, la chaîne RTL, qui diffuse Survivor (Expédition Robinson) aux Pays-Bas, assure n'avoir jamais pris connaissance de tels actes. Plus encore, elle précise qu'il y a "toujours plusieurs membres de l'équipe présents" lors de tournages et qu'un caméraman ne peut se retrouver seul avec les candidats. "Nous avons vérifié auprès du producteur et cette histoire lui est totalement inconnue. Nous non plus, nous n'avons jamais entendu parler de tels agissements, déclare une porte-parole de la chaîne. Mais si l'un des candidats a déjà vécu une telle expérience, nous lui demandons de se manifester. Nous avons des protocoles étendus pour cela et nous allons certainement nous pencher sur la question."

Affaire à suivre...