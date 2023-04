Des pâtes fraîches et faites maison grâce à la machine Philips, actuellement en promotion !

Depuis bien longtemps, la cuisine italienne s'exporte au-delà des frontières du pays ! Pâtes et pizzas séduisent un grand nombre de consommateurs, à travers le monde entier. Nous retrouvons une multitude de pâtes différentes dans les supermarchés, mais les pâtes fraîches sont de plus en plus appréciées en raison de leur saveur et de leur fait maison !

Réaliser soi-même ses pâtes maison est une méthode beaucoup plus saine et économique que d'acheter ses pâtes dans les sachets industriels en plastique. Vous pourrez contrôler vous-même les ingrédients que vous utiliserez pour fabriquer vos pâtes ! Ainsi, les machines à pâtes sont de plus en plus répandues puisqu'elles permettent de manger plus sainement.

Sur le marché, il existe deux types d'appareils pour faire ses pâtes maison : la machine manuelle et la machine électrique. Concernant la manuelle, vous devrez préparer préalablement votre pâte et l'insérer dans la machine afin qu'elle puisse vous sortir la taille que vous souhaitez. L'électrique vous assure un confort supplémentaire puisque vous n'avez qu'à insérer vos ingrédients dans la machine et la laisser s'occuper du reste.

Doté d'un moteur, elle est extrêmement facile à utiliser ! Vous pourrez choisir l'épaisseur ainsi que la forme de pâtes que vous souhaitez obtenir. Vous pourrez dire au revoir aux rouleaux traditionnels, votre appareil s'occupe de tout.

Découvrez sans plus attendre la machine à pâtes Philips, actuellement en promotion chez Amazon ! Dépêchez-vous !