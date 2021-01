Destin, la saga Winx (Netflix) : la série accusée de whitewashing par les fans

Elisha Applebaum ne s'est pas encore exprimée à propos de cette polémique. Elle aurait de très lointaine origines de Singapour selon les informations de ScreenRant. Même série, autre problème. Un personnage a été créé dans cette première saison de Destin : la saga Winx. Fée de la nature, Terra s'apparente étrangement à la représentante d'Amérique latine du Winx Club originel, Flora. Ce qui n'est pas le cas d'Eliot Salt, qui l'incarne. Selon les révélations du showrunner Brian Young, cette nouvelle étudiante serait cousine avec la jeune fille du dessin-animé... ce qui n'explique pas que son interprète soit britannique. "Je suis un grand fan de manga, a-t-il précisé. Personne ne ressemble à ça dans la vraie vie. La chose la plus importante pour moi, c'est que tous les enfants puissent s'y reconnaître." Raté.

Ce n'est pas la première fois que Netflix se frotte à l'adaptation d'un dessin-animé. Riverdale et Les nouvelles aventures de Sabrina sont également librement inspirés de l'univers Archie Comics et font partis des plus grands succès de la plateforme. Aura-t-on droit à une deuxième saison de Destin : la saga Winx, en 2022 ? Il est fort à parier que oui. Le sixième épisode s'achève sur un énorme revirement de situation. Le programme enregistre jusqu'à présent des scores phénoménaux. Et si les créateurs manquent d'inspiration, ils pourront toujours puiser dans les huit saisons qui ont bercé les enfants des années 2000, en version animée...