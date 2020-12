Sabrina (Netflix) : Deux personnages emblématiques des années 90 de retour dans la série !

C'est une séquence qui risque de provoquer bien des larmes de nostalgie. Le 31 décembre 2020, Netflix dévoilera la quatrième et dernière saison des Nouvelles aventures de Sabrina. Et si ces épisodes sont une adaptation plus ou moins fidèle de la série de comics de l'univers Archie Comics - au même titre que Riverdale -, les spectateurs n'ont qu'une comparaison en tête : celle des tours de passe-passe des années 1990, de Salem le chat qui parle et des petites folies des tantes Hilda et Zelda. C'est pourquoi Caroline Rhea et Beth Broderick, qui donnaient la réplique à Melissa Joan Hart à l'époque, ont eu l'occasion de retrouver leurs anciens personnages.

Comme l'a dévoilé la plateforme Netflix sur les réseaux sociaux, les interprètes originelles des tantes Zelda et Hilda feront une courte apparition dans un épisode de la quatrième saison des Nouvelles aventures de Sabrina. Dans cette séquence, on aperçoit Kiernan Shipka nez-à-nez avec Caroline Rhea et Beth Broderick, qu'elle ne semble pas reconnaître. "Mais où étais-tu, s'exclament-elles l'air de rien, sur fond de rires pré-enregistrés et de synthétiseurs nineties. Tu es enfin là. Où étais-tu passée ? On se faisait un sang d'encre !"