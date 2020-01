Melissa Joan Hart retrouve trois stars de "Sabrina l'apprentie sorcière"

Que devient l'ancien cast ?

Sa carrière de comédienne s'est effectivement centrée sur des personnages un peu plus festifs, récemment, puisque Melissa Joan Hart est devenue une véritable reine de Noël (sorry, Mariah Carey). En l'espace de quelques mois, elle a offert au public pas moins de six téléfilms, dont La Gourmandise de Noël avec Barry Watson (Matt, dans Sept à la maison) ou Un fiancé pour Noël avec Mario Lopez. De son côté, Nate Richert a quitté les plateaux de tournage pour se lancer dans la musique. Elisa Donovan, également héroïne de Clueless, est plus ou moins portée disparue médiatiquement depuis 2015. Quant à David Lascher, il n'a plus joué depuis que Melissa Joan Hart l'a intégré au cast de Melissa & Joey pour deux épisodes après quinze ans de calme plat.