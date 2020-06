Luke Cook (Sabrina) bientôt papa et marié à Kara Wilson, enceinte

Luke Cook sera bientôt papa ! L'acteur australien, connu principalement pour son rôle de Lucifer dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina (Netflix), a annoncé attendre la venue d'un petit garçon avec son épouse Kara Wilson.

"On va avoir un petit bébé ! Un petit garçon", a écrit l'acteur sur Instagram, le samedi 13 juin 2020. "On est très heureux et un petit peu effrayés en même temps, mais surtout très heureux ! Le jour où nous avons appris que Kara était enceinte, il pleuvait à Los Angeles et le monde rentrait en confinement. Je pense qu'on a tous les deux un peu eu peur concernant ce que ça engendrait de faire naître un enfant dans un monde en pleine pandémie", a expliqué Luke Cook en légende, tout en publiant plusieurs photos de lui et de son épouse Kara, au ventre déjà arrondi.

Luke Cook et Kara, une styliste âgée de 30 ans, avaient annoncé leurs fiançailles le 24 décembre dernier, tel un cadeau de Noël. Dans sa propre publication annonçant l'arrivée de leur petit garçon, Kara appelle Luke son "mari". Il semblerait que les futurs parents se soient donc mariés dans le plus grand des secrets...

"Il y a tellement de beauté qui t'attend et je suis si impatient de te voir apprendre. Je serai à jamais reconnaissante que tu nous veuilles comme parents. Et à mon superbe mari, merci d'avoir fait de moi une mère et pour être si heureux de commencer cette aventure avec moi. Je ne peux plus attendre de te voir devenir le père de notre petit garçon. J'espère qu'il n'est pas aussi gigantesque que toi. Je vous aime tous les deux immensément", a tendrement écrit Kara Wilson.