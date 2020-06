Joe Exotic (Tiger King) "abandonné" ? Son mari rétablit la vérité

Il y a quelques jours, Joe Exotic publiait une lettre alarmante, dans laquelle il se disait abandonné de tous. "Mon âme est morte", a notamment écrit l'ancien gardien de zoo, demandant la grâce présidentielle à Donald Trump et l'aide de Cardi B ou Kim Kardashian, qui ont toutes deux aidé à la libération de détenus.

Dans cette lettre, Joe Exotic disait ne plus avoir de nouvelles de son mari, Dillon Passage, qu'il disait "dehors" à "faire la fête sans lui". La star de Tiger King (Netflix) disait avoir été "abandonnée" par son époux. Mardi 9 juin 2020, Dillon a répondu à son homme dans un texte publié sur Instagram. "J'ai le coeur brisé après avoir lu la lettre de Joe. Il vit un enfer et je suis outré par la façon dont il est traité", s'émeut-il, avant de rétablir la vérité.

"Je t'ai écrit des lettres et c'est triste de lire que tu ne les as pas reçues... Je sais qu'ils limitent à un certain nombre de lettres que tu peux lire en une semaine et j'espère seulement qu'elles te parviendront un jour. Joe, j'espère que ce message ira jusqu'à toi. Sache juste que je t'aime et que je me bats pour toi chaque jour", ajoute Dillon Passage.