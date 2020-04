Joe Exotic (Tiger King) : Cash sur sa vie sexuelle avec ses deux jeunes maris

Il n'y a pas assez de mots sur Terre pour dire à quel point la série Tiger King est étrange. Outre le sujet principal, qui est la détention surréaliste de grands fauves aux États-Unis, la série documentaire revient sur la vie personnelle de Joe Exotic. Il s'est d'ailleurs marié deux fois au cours de sa vie, formant un trouple avec Travis Maldonado et John Finlay. Les trois hommes s'étaient mariés en 2014.

Dans un documentaire, le réalisateur britannique Louis Theroux revient sur la vie sexuelle de Joe Exotic (57 ans) et de ses maris, qui avaient respectivement 20 et 31 ans au moment de leur nuit de noces. Il avait notamment expliqué que le gardien de zoo n'avait que des plans à trois avec ses deux maris. "Ça marche super bien parce qu'on est tous trop fatigués pour faire l'amour autrement", avait-il confié au réalisateur. Une raison un peu énigmatique, comme le reste de la série qui lui est consacrée.

Rappelons que Travis Maldonado et John Finlay ont tous deux rencontré Joe Exotic lorsqu'il avait 19 ans. John l'avait connu en 2003 et Travis dix ans plus tard, en 2013. La cérémonie de leur mariage, en 2014, est d'ailleurs visible dans Tiger King. Dans la série, les deux hommes s'identifient comme hétérosexuels. Joe Exotic, lui, est ouvertement homosexuel.

Travis Maldonado est malheureusement décédé en octobre 2017 après s'être accidentellement tiré dessus, à la tête. La scène a été filmée et diffusée dans la série Netflix. Plus tard, John Finlay et Joe Exotic se sont séparés. L'homme au style flamboyant purge désormais une peine de 22 ans de prison pour son rôle dans la tentative de meurtre contre sa rivale, Carole Baskin, et pour 17 chefs d'accusation de cruauté envers les animaux.

John Finlay finira par avouer que son mariage avec Joe Exotic et Travis Maldonado n'était qu'un coup de publicité et que leur union n'a jamais été légale.