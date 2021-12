Devin Ratray (Maman, j'ai raté l'avion) : violente rupture avec sa chérie, la police obligée d'intervenir

Il est loin, le temps où il malmenait ce pauvre Kevin McCallister en période de fêtes de fin d'année. Devin Ratray, qui incarnait le terrible Buzz dans les films de la saga Maman, j'ai raté l'avion avec Macaulay Culkin, est aujourd'hui un adulte de 44 ans, avec tout ce que cet âge comprend de bon et de mauvais. Les joies, les tristesses, les disputes et les peines de coeur. Le comédien américain, né à New York, s'est récemment séparé de sa compagne avec perte et fracas.

Les deux amoureux se sont tellement disputés, lors de cette rupture, que quelqu'un a appelé la police, alerté par les bruits. Selon une source du site TMZ, la scène a pris place dans un hôtel de la chaîne Hyatt dans le sud d'Oklahoma City un peu plus tôt dans la semaine. Malgré la violence de leurs propos, Devin Ratray et sa compagne ne sont pas allés plus loin que les mots. Mais ils seraient allés si loin dans leurs discours que cet échange aurait mis fin à l'histoire, comme le précisent les représentants de l'acteur.

Les tourtereaux ont simplement terminé la nuit dans deux chambres différentes. Aucune plainte n'a été déposée et personne n'a fini au poste. Chacun va donc poursuivre son propre chemin. Devin Ratray travaille toujours dans le monde du cinéma. Il sera à l'affiche, en 2022, du film KIMI de Steven Soderbergh. Icone rétro des films de Noël, il vogue également sur le succès passé de son rôle dans Maman, j'ai raté l'avion. Il a retrouvé le personnage de Buzz dans le spin-off Disney+ signé Dan Mazer - Home Sweet Home Alone - et anime également des soirées organisées dans la maison utilisée lors du tournage du film, disponible à la location via le site Airbnb, dans la ville de Chicago. Vous n'êtes plus qu'à quelques clics de réaliser un rêve...