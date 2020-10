Diana (L'Île de la tentation) en couple avec un très jeune fan

En 2002, Diana Jones, de son vrai nom Nadia Lalej, participait à L'Île de la tentation avec son amoureux de l'époque, Brandon. Entre tromperies et coups de sang, le couple avait fait grimper les audiences de TF1. Aujourd'hui, dix-huit ans plus tard, la jolie brune désormais âgée de 50 ans a changé de vie. Devant les caméras de TFX, elle raconte son nouveau quotidien, loin de la télé-réalité.

Paris, ses strass et ses paillettes, c'est fini pour Diana, en total look noir et cuir, lunettes de soleil vissées sur le nez. Avec son compagnon Julien, un Marseillais de 32 ans, elle a quitté la capitale pour s'installer dans la Cité phocéenne. Leur histoire d'amour a débuté en 2013. Elle avait 42 ou 43 ans, lui 24 ou 25 ans. Lors d'un des derniers reportages sur Diana, le jeune homme, à l'époque ouvrier en bâtiment, avait été tiré au sort parmi plusieurs fans pour aller à la rencontre de la starlette.

Diana, lassée du show-business, quitte Paris

"Il s'est présenté à l'émission, on a tourné. Il y a un truc qui m'a énormément frappée chez Julien, c'est la profondeur de ses yeux. On lisait dans son âme. Et je trouvais que ça avait l'air d'être quelqu'un de bien, de bon", confie Diana. De son côté, Julien n'aurait jamais imaginé finir avec son idole. "On voit sa gentillesse. Après, c'est une belle femme aussi, note-t-il. Et ça, c'est important."

Quelques mois après la rencontre, Julien s'est installé chez Diana à Paris, dans l'appartement qu'elle avait acheté grâce à l'argent gagné grâce à L'Île de la tentation. Jusqu'à récemment, les deux amoureux officiaient en tant que serveurs dans la capitale. Aujourd'hui, la belle souhaite vendre son appartement pour s'installer définitivement à Marseille. Elle qui a grandi au Maroc a besoin de cet air méditerranéen, du soleil et de la mer à proximité. Et puis, "ça m'éloigne du show-business, de tout le côté factice", lance-t-elle.

Rappelons que, de son côté, Brandon avait donné des nouvelles en février 2019, toujours à l'antenne de TFX. 17 ans après L'Île de la tentation, il était devenu serveur et maître d'hôtel à Bordeaux et confiait qu'il espérait voir sa carrière de comédien décoller enfin.