Diana : Look 90's et coupe garçonne, photo inédite de ses vacances en Sicile

Ving-trois ans après sa disparition tragique, Diana fait toujours autant parler d'elle, d'autant plus cet automne, avec l'arrivée de son personnage dans la série The Crown, ou encore le mystère qui entoure sa fameuse interview Panorama... De quoi donner l'idée à certaines personnes qui l'ont côtoyée de dévoiler des photos inédites de la princesse.

Le 25 novembre 2020, Giancarlo Giammetti, le co-fondateur de la maison Valentino, s'est saisi de son compte Instagram pour partager deux photos souvenirs mettant en scène Lady Di, "deux moments d'amitié". Sur un premier cliché, la mère de William et Harry apparaît au côté du couturier Valentino Garavani, élégante dans un tailleur blanc et bleu, lors de leur première rencontre formelle au luxueux Savoy Hotel de Londres, très certainement à la fin des années 1980.

Changement de cadre radical pour la seconde photo : Diana apparaît en vacances en Sicile sur le yacht du couturier, le T.M.Blue One, non loin du volcan Stromboli. A en croire le Daily Mail, le cliché aurait été pris en septembre 1990. Entourée de Valentino et de Kyril, prince de Preslav, la Britannique alors âgée de 29 ans est en maillot de bain imprimé, une chemise violette négligemment nouée à la taille, le visage caché derrière une large paire de lunettes de soleil. Pas de doute, nous sommes bien dans les 90's ! Inutile de chercher le prince Charles puisqu'à cette époque, le couple vivait déjà séparément.