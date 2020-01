Diane Kruger au naturel : rare photo avec sa fille pour la nouvelle année

Déjà en novembre dernier, Diane Kruger et Norman Reedus avaient emmené leur fille au bord de l'eau pour fêter Thanksgiving. "Je sais que tu ne te souviendras pas de ces balades, ni de ces conversations, mais j'espère que tu te souviendras toujours de l'amour que je te porte et combien je suis reconnaissante de t'avoir dans notre vie, avait alors confié l'actrice, toujours sur Instagram. Je serai toujours pleine de gratitude envers Norman pour m'avoir donné un si merveilleux cadeaux et pour marcher main dans la main avec moi." Les deux acteurs sont ensemble depuis maintenant trois ans.