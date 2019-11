Diane Neal (New York Unité Spéciale) et son ex-mari s'accusent violemment

Diane Neal, ex-star de la série judiciaire New York Unité Spéciale, et son ex-mari le magicien JB Benn ne sont clairement pas sur la voie de l'apaisement. L'actrice de 42 ans a récemment déposé une plainte contre son ancien amoureux dans laquelle elle l'accusait de violence physique, de manipulation financière et de maltraitance animale. C'est au tour de son ancien partenaire de répliquer...

Comme le rapporte le site TMZ, JB Benn a fourni à la justice, via ses avocats, des enregistrements audio démontant une partie des allégations de l'actrice, particulièrement les accusations de maltraitance contre leur chien. Dans un extrait enregistré en mars 2018, on peut ainsi entendre Diane Neal dire à son mari : "Tu es de loin la personne la moins drôle que je connaisse. Je ne crois pas que ce soit un problème d'atomes crochus entre nous car tu veux n'en avoir avec personne. Même avec moi ! C'est pour ça que je vais finir par te punir en te tuant et en tuant ton putain de chien."

L'actrice l'aurait aussi menacé car il refusait catégoriquement de lui donner le mot de passe de son téléphone portable. Il a confié dans sa plainte avoir plusieurs fois enregistré leurs disputes car il avait peur qu'un "malheur" se produise dans leur couple... Diane Neal a accusé JB Benn d'avoir tranché la gorge de leur chien alors que lui prétend que le regretté animal s'était battu avec un chat errant.

Réagissant à la plainte de son ex, JB Benn dément toutes les accusations et affirme que son ex-compagne mène "une vendetta contre lui" et qu'elle serait prête "à dire tout ce qu'elle croit nécessaire pour susciter de la sympathie". Le nerf de la guerre concernerait en réalité un bien immobilier en commun qu'il faudrait départager. Il estime en être plus propriétaire qu'elle et lui réclame même de l'argent. "J'ai bien peur que, plus le procès avance, plus ses accusations deviennent bizarres", a-t-il ajouté.

Thomas Montet