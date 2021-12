Dick Rivers : Son fils Pascal est mort à 56 ans, les fans sous le choc

Interrogé sur la mort de son père décédé à 74 ans, Pascal expliquait à l'époque sur RTL : "Ce n'était pas une surprise, il était souffrant même si c'était un peu fulgurant. On s'y préparait depuis quelques semaines. Le cancer était fulgurant sur les deux derniers mois, en gros c'est ce qu'on sait." Fils de Dick Rivers et de sa première épouse Micheline, Pascal avait réalisé de nombreux clips pour son papa mais aussi pour d'autres artistes comme Rachid Taha, Stephan Eicher, Pascal Obispo ou encore Sade.

Choqués d'apprendre la mort de Pascal, si jeune, de nombreux fans ont fait part de leur tristesse sur les réseaux sociaux : "Je suis littéralement assommé par cette triste nouvelle. J'ai travaillé avec Dick, puis avec son fils et évidemment Babette. Quel choc, quelle injustice ! Mes sincères condoléances à la famille", "Oh non c'est pas possible maintenant son fils sincères condoléances à sa famille, vraiment qu'elle tristesse", "Sincères condoléances à l a famille quelle tristesse après le père maintenant son fils", "Qu'il repose en paix, il sera avec son Papa".

Pascal a désormais rejoint son papa Dick Rivers (de son vrai nom Hervé Forneri), enterré à Paris dans le dix-huitième arrondissement selon les voeux de sa veuve Babette, en couple avec le chanteur depuis ses 17 ans.