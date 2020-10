Didier Barbelivien en deuil : il pleure la mort de son ami "des bons et des mauvais jours"

Didier Barbelivien est un homme en deuil. Sur sa page Facebook, le populaire chanteur a partagé avec ses milliers de fans son chagrin après la mort de son proche ami, Christian Louis Eclimont. Écrivain, parolier ou encore historien, il n'avait que 67 ans.

Sur son compte, Didier Barbelivien a écrit : "Christian Louis Eclimont vient de rendre son coeur. Ça ne m'étonne pas de lui, il a toujours été très généreux de ce côté-là... Mais sachez qu'il était entre autres un auteur talentueux, un merveilleux écrivain et depuis longtemps mon ami des bons et des mauvais jours. Sachez aussi qu'il était l'un des derniers hommes libres, dans un monde qui n'en compte plus beaucoup par les temps qui courent. Je crois que c'est pour ça que je l'aimais autant. Didier B."

Christian Louis Eclimont, qui avait démarré une carrière de comédien dans les années 1970, s'était surtout illustré tout au long de sa vie par son talent d'écriture. Comme parolier, il avait notamment signé plus de 300 chansons ! Il avait écrit pour la chanteuse québécoise Ginette Reno, pour Patti Layne ou encore Daniel Lévy. Avec son ami Didier Barbelivien, il avait également collaboré sur le livre Georges Brassens par ses chansons. D'ailleurs, il avait publié une quarantaine d'ouvrages dont le dernier, Le Grand Livre du Père-Lachaise, paru en septembre 2020.

Le défunt, qui avait posé ses valises en Normandie depuis plusieurs années alors qu'il était originaire de Versailles, s'était également illustré comme journaliste spécialiste du cyclisme. Il avait été rédacteur en chef de Cyclisme international, rédacteur en chef de Vélo news, mais également chargé de communication pour le département cyclisme de l'agence Windward. En 1999, il avait notamment Ma vérité, avec Richard Virenque.