Didier Bezace : Mort du comédien et metteur en scène à 74 ans

Didier Bezace a créé en 2004 Avis aux intéressés de Daniel Keene qui a reçu le Prix de la critique pour la scénographie et une nomination aux Molières pour le second rôle. En mai 2005, il a reçu le Molière de la meilleure adaptation et celui de la mise en scène pour la création de La Version de Browning de Terence Rattigan.

En 2014, il crée la compagnie L'Entêtement amoureux, montant notamment trois pièces de Marguerite Duras et trois pièces de Feydeau. En 2018, il crée à Paris Il y a aura la jeunesse d'aimer, lecture-spectacle composée de textes de Louis Aragon et Elsa Triolet autour leurs vies littéraires et amoureuses qu'il interprète aux côtés d'Ariane Ascaride.