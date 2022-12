Didier Deschamps en fou rire : "grand moment de solitude" au Qatar pour le sélectionneur des Bleus

"Allô, le monsieur ou la dame doit faire une pause technique, je n'ai pas la traduction", a lancé l'ancien footballeur avant d'enfin obtenir une réponse. "Bonjour !", a-t-il alors dit à la personne cachée derrière son oreillette, provoquant l'incompréhension des journalistes, dont certains ont commencé à rire.

Un "grand moment de solitude"... avant la victoire ?

Mais la gêne s'est totalement installée quelques secondes plus tard, lorsque le journaliste a tenté une nouvelle fois de poser sa question. Aux yeux de Didier Deschamps, il n'est pas difficile de comprendre que celui-ci n'avait toujours pas la traduction. Finissant par craquer et rire de bon coeur avec tous ses interlocuteurs, il a ensuite avoué : "Je suis dans un grand moment de solitude".

Une solitude qui, on l'espère, ne va pas se voir sur le terrain ce dimanche ! Après deux matchs réussis contre l'Australie (4-1) puis le Danemark (2-1), les Bleus ont ensuite concédé une défaite difficile face à la Tunisie (0-1). Et devront se refaire face à la Pologne de l'ex-star du Bayern, Robert Lewandowski. Et le sélectionneur a déjà prévenu : "Tous les matchs sont difficiles et peuvent basculer dans un sens ou dans l'autre. [...] Toutes les équipes doivent être prêtes. Tous les continents sont représentés, c'est très bien. Cela met en lumière le football mondial."

Heureusement, les épouses des Bleus et des membres du staff sont désormais enfin arrivés au Qatar. Alors, devant Erika Griezmann, Jennifer Giroud ou encore Marine Lloris et Claude Deschamps, pas question de perdre !