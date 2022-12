Stan (Star Academy), sosie officiel d'une superstar du foot : les internautes hallucinent !

C'était la saison du renouveau pour la Star Academy cette année. Exit les anciens professeurs et place à une nouvelle équipe, même si la recette est restée la même. Une belle saison qui s'est clôturée le 26 novembre dernier avec la belle victoire d'Anisha lors d'un dernier prime très réussi. Si plusieurs candidats, à l'image de Léa, ont marqué l'émission par leurs personnalités et leurs prestations vocales, Stanislas s'est fait remarquer pour son physique et notamment sa grande ressemblance avec une star mondiale, le footballeur Robert Lewandowski. Il faut dire que la similarité est assez bluffante entre les deux hommes, comme certains l'ont remarqué sur les réseaux sociaux.

Même coupe de cheveux, les mêmes yeux clairs, un sourire ravageur et le nez pointu, on pourrait presque croire qu'ils sont jumeaux, si ce n'était la différence d'âge entre les deux (Stan à 24 ans et Robert 34 ans). Sur Twitter, les internautes s'en sont donnés à coeur joie sur cette ressemblance entre le chanteur et l'attaquant du FC Barcelone. "Robert Lewandowski fait parti de la Star Ac, c'est incroyable", "Après son élimination contre le Bayern en Ligue des champions, Robert Lewandowski rejoint la Star Ac" ou encore "J'ai trouvé moyenne la prestation de Stanislas Lewandowski à la Star Ac, on espère une meilleure prestation de son frère Robert demain face au Real Madrid", les twittos sont unanimes !