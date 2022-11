Léa (Star Academy) conteste la victoire d'Anisha : "Pour moi la gagnante c'est..."

Le 15 octobre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la Star Academy 2022. Les téléspectateurs de TF1 ont découvert les 13 candidats de cette promotion, parmi lesquels Léa, une opticienne de 24 ans. Et tout au long de l'aventure, elle a fait parler d'elle. Un buzz qui devrait se poursuivre après sa sortie au vu de ses dernières déclarations, ce lundi 28 novembre.

Le 26 novembre, la première chaîne a diffusé la grande finale de la Star Academy 2022. Une émission qui a débuté à 22 heures, Coupe du monde oblige. Le public était tout de même au rendez-vous pour découvrir l'issue de cette saison qui a cartonné. Ce soir-là, Louis, Léa, Enola et Anisha se sont affrontés dans l'espoir de connaître le même bonheur que Jenifer (gagnante de la saison 1), Grégory Lemarchal (vainqueur de la saison 4) ou Quentin Mosimann (sacré à la fin de la saison 7). Chacun a eu la chance de partager d'ultimes duos avec des artistes. Léa a chanté Je t'aime avec Lara Fabian, Louis a partagé la scène avec Christophe Maé pour le titre Casting, Enola a donné de la voix sur Cassé avec Nolwenn Leroy et Anisha a partagé la chanson Roule avec Soprano. Les quatre finalistes ont aussi eu l'honneur de chanter Lettre à France avec Michel Polnareff.

Nouvelles déclarations remarquées de Léa

Puis il était l'heure d'annoncer le nom des deux premiers éliminés, à savoir Louis et Léa. Les fans de cette dernière n'ont pas caché leur déception sur Twitter, car ils la voyaient déjà gagnante. Pourtant, c'est Anisha qui a remporté la compétition face à Enola. Qu'à cela ne tienne, l'opticienne ne l'entend pas de cette oreille !

Ce lundi 28 novembre, Léa a retrouvé son téléphone portable. Et elle n'a pas tardé à poster une story sur son compte Instagram, en compagnie de Louis. Après avoir entonné le désormais mythique Hey Man, que leur a appris la professeure de chant Adeline Toniutti, l'heure était aux remerciements et aux confidences. "Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a récupéré nos téléphones, on est trop contents. C'est un truc de ouf ce qu'il se passe. On est comme des oufs, ça ne s'arrête pas. On vous remercie pour toute la force. Pour moi, c'est Léa la gagnante. Et j'ai hâte de vous retrouver", a déclaré Léa. Des paroles qui ne devraient pas enchanter les fans d'Anisha (qui ont déjà accusé la jeune femme de harcèlement), et peut-être même la principale intéressée.