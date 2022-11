Anisha (Star Academy) "harcelée" : Une scène choque et attise la colère

La Star Academy touche malheureusement déjà bientôt à sa fin. C'est le 26 novembre 2022 que sera diffusée la grande finale de cette nouvelle saison. La pression monte donc d'un cran pour les candidats encore en compétition. Et l'aventure s'avère encore plus difficile pour l'une des participantes.

C'est le 15 octobre que TF1 a donné le coup d'envoi de la Star Academy, toujours présentée par Nikos Aliagas. Au départ, ils étaient 13 candidats à se lancer dans cette belle aventure et donc, à investir le château de Dammarie-les-Lys. Mais chaque semaine, un ou plusieurs candidats ont quitté l'aventure. Ainsi, Amisse, Ahcène, Cenzo, Carla, Paola, Stanislas et Julien ont vu leur belle expérience se terminer avant la fin. Ils n'auront donc pas le bonheur de décrocher les 100 000 euros en jeu, ainsi que le contrat pour un album avec la maison de disque Sony Music Entertainment France.

Mais la compétition se poursuit pour Anisha, Enola, Léa, Tiana, Chris et Louis. Samedi prochain, ils auront la chance de donner de la voix avec de nombreux artistes. Vianney, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Marc Lavoine et Clara Luciani. Sofia Essaïdi, candidate emblématique de la saison 3, sera également présente. En attendant, ce sont les évaluations que les élèves devaient préparer. En effet, ils en ont passé de nouvelles ce mardi et l'enjeu était de taille. Le meilleur candidat sera d'office qualifié pour la finale tandis que les autres seront nominés. Tous devaient interpréter le titre de leur choix, mais en lien avec leur aventure dans la Star Academy. Anisha a choisi The Show Must Go On de Queen. Et elle a fait mouche auprès des professeurs comme les internautes qui sont abonnés au live de MYTF1 Max ont pu le découvrir.

Anisha malmenée

La jeune femme de 22 ans a-t-elle donc ainsi attisé la jalousie de ses camarades ? C'est ce que pensent les internautes puisque quand elle a fait son retour au château, c'était le silence total. "Je suis dégoûtée de voir l'attitude des académiciens envers Anisha .et surtout de constater que cette forme de harcèlement évident envers elle, est 'tolérée' par la prod ! A quoi sert le directeur ? A l'heure où l'on parle tellement du harcèlement, quel silence assourdissant", "Léa qui ironise au retour de l'eval d'Anisha : 'J'ai failli pleurer, heureusement j'étais à la cuisine je n'ai pas suivi.' Les autres qui partent en fou rire. Atmosphère malsaine entre camarades", "J'ai été harcelée du cm1 au lycée. On me tirait les cheveux se moquait de moi, me crachait dessus, me frappait. Ceux qui disent que ça devient pas du harcèlement déguisé ne connaissent pas. Je revis ça à travers Anisha. Trop injuste", "J'ai jamais vraiment trouvé Anisha mise de côté, mais là c'est flagrant, limite aucune félicitations, elle a super bien réussi, et ils sont jaloux c'est bien triste, et Léa qui essaie de se moquer de Anisha ouvertement, ils sont très mauvais avec elle" a-t-on notamment pu lire.