Stan (Star Academy) : Ce lien improbable qu'il partage avec une star d'Affaire conclue !

Ce sont six semaines très intenses que viennent de vivre les candidats de la Star Academy, et plus particulièrement les quatre finalistes de la saison qui sont allés au bout de l'aventure, laquelle s'est terminée samedi soir en direct sur TF1. Cet ultime prime présenté par Nikos Aliagas s'est soldé par la victoire d'Anisha qui a récolté 57% des votes du public. Cette dernière va pouvoir sortir son premier album en collaboration avec la maison de disque qui l'a signée, Sony Entertainment. Mais elle n'est sans doute pas la seule qui promet de faire parler d'elle dans l'avenir. En effet, chacun des 13 élèves sur la ligne de départ espère bien percer dans le milieu de la musique et poursuivre ses rêves. C'est notamment le cas de Stan qui, depuis sa sortie du château aux portes des demi-finales, se montre très présent dans le paysage médiatique. En effet, il n'hésite pas à multiplier les interviews et même à participer à des soirées aux côtés des people, dont Karima Charni auprès de qui il est apparu très proche.

Il faut dire que la lumière a toujours attiré Stan, un jeune homme aux multiples talents. Car outre la musique, il se distingue aussi comme mannequin comme on peut le constater sur sa page Instagram. C'est sur cette même page qu'on peut d'ailleurs en apprendre plus à son sujet. Et il y a plus d'un an, il révélait ainsi son lien insoupçonné avec une star d'Affaire conclue (France 2) ! Il s'agit de Caroline Margeridon.

Stan déjà à l'aise devant un public

Eh oui, la brocanteuse et Stan se connaissent bien puisqu'ils évoluent dans le même milieu. C'est plus précisément la maman du chanteur en herbe qui est amie avec Caroline Margeridon. Et pour cause, une vidéo postée sur Instagram en mai 2021 indique qu'elle possède une boutique d'objets au marché Biron, aux puces de Saint-Ouen, non loin de celle appartenant à la grande amie de Stéphane Vanhandenhoven.

À travers les images, Caroline Margeridon réalise une petite visite filmée par sa fille Victoire chez sa consoeur, où apparaît Stan. "On est à la boutique 55, ils viennent de s'installer. Je vous présente Sandrine, qui vient de Liège, avec son fils Stan", explique-t-elle. On découvre alors un Stan bien différent de celui qui a intégré la Star Academy, lunettes au nez et dévoilant une coloration blonde platine. "Non seulement, vous avez de la marchandise incroyable mais, ici, tous les dimanches, il y aura des chanteurs", annonçait-elle au passage. Des chanteurs comme Stan qui avait donc déjà l'occasion de se produire devant un public.