Karima Charni aperçue enlacée avec un candidat de la Star Academy, leur folle soirée à Paris

Jeudi soir, les people étaient de sortie ! La soirée Link Party était organisée au Chéper à Paris, le dernier spot signé Perchoir dans le Marais, pour le lancement de l'instax Square Link by Fujifilm. Et pour l'occasion, plusieurs personnalités du milieu audiovisuel ont fait le déplacement pour se réunir et passer une folle soirée.

Les photographes présents ont notamment fait poser devant leurs objectifs l'ex-danseur de Danse avec les stars Maxime Dereymez, l'animateur Christophe Beaugrand, le candidat de télé-réalité Antoine Goretti, Thomas Joubert, Jarry, Laurent Petitguillaume, Ronald Guintrange, le chef pâtissier Sébastien Gaudard, Rebecca Leffler, Laurie Cholewa ou encore Laurent Guyot.

Karima Charni débarque avec sa soeur, ressemblance frappante

Karima Charni était également présente et s'est retrouvée en bonne compagnie. L'animatrice a notamment passé du bon temps avec sa soeur Hédia Charni, elle aussi animatrice. Elle officie sur MTV et est spécialisée dans la musique, le divertissement et la culture pop. Elle est aussi consultante dans les industries créatives. Impossible de passer à côté de leur duo ni de leur ressemblance frappante ! Si Hédia Charni préfère une coupe courte à la garçonne qui lui va à ravir, elle est toute aussi belle que sa petite soeur Karima.

Karima Charni a par ailleurs fêté ses retrouvailles avec Stan, qu'elle a appris à découvrir dans la nouvelle saison de la Star Academy puisqu'elle a eu pour mission tout au long de l'aventure de ramener les élèves au château de Dammarie-les-Lys chaque samedi soir après les primes. Avec la jolie brune, le candidat a semble-t-il noué une belle relation comme en témoigne leur complicité sur les photos de notre diaporama. Rappelons que Stan avait été éliminé aux portes des demi-finales. Depuis, il a repris le cours de sa vie, lequel n'est plus aussi banal qu'auparavant. En effet, depuis sa sortie du jeu, il écume les plateaux télé et vraisemblablement les soirées parisiennes pour son plus grand bonheur.