Didier (L'amour est dans le pré) annonce sa rupture avec Isabelle : "C'est un peu de ma faute"

Lundi 22 novembre, M6 a diffusé la première partie du bilan de L'amour est dans le pré 2021. Et les téléspectateurs ont eu la joie de découvrir que Franck s'était réconcilié avec Cécile, que Vincent était toujours en couple avec Marie-Jeanne ou encore qu'Hervé et Stéphanie filaient toujours le parfait amour. En revanche, grosse surprise au début de l'épisode de L'amour vu du pré. L'un des couples phares s'est séparé !

Alors que l'on pensait qu'ils se préparaient pour leur mariage, il n'en est rien. Didier, éleveur de vache allaitante de 59 ans révélé dans L'amour est dans le pré 2019, et Isabelle se sont séparés. Une nouvelle que l'ex-candidat a révélée dans L'amour est dans le pré 2019, lors de sa venue chez son ami Ricou (L'amour est dans le pré 2018). e. "Je suis célibataire. Je ne rigole pas. Ça s'est fait je ne sais pas comment. Un peu l'environnement qui n'était pas bon, un peu de ma faute, un peu de sa faute. Et puis on s'est séparés", a-t-il confié, sans rentrer davantage dans les détails.

Pourtant, tous deux avaient eu un coup de foudre lors du speed-dating. Ainsi, il l'avait fait venir chez lui, dans l'Aveyron, avec une autre prétendante prénommée Fatima. Mais cette dernière n'avait aucune chance face à Isabelle qui s'est bien vite imposée dans le coeur de Didier. Ainsi, ils se sont vite mis en couple, le candidat avait alors connu les plaisirs charnels avec elle pour la première fois. Et, lors du bilan, l'agriculteur avait demandé sa belle en mariage. En décembre 2019, au cours d'une interview pour le journal départemental Centre Presse Aveyron, Isabelle faisait part de son souhait de se marier fin 2020, des plans bousculés par la venue du coronavirus. Un mal pour un bien sans doute puisqu'aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble, pour le plus grand malheur des internautes qui croyaient dur comme fer en leur idylle.