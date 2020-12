Diego Maradona : son message déchirant à son jeune fils juste avant sa mort

Si Diego Maradona a eu une pensée pour son fils et son ancienne épouse, d'autres de ses enfants (et présumés) n'ont pas obtenu la même attention. Officiellement, l'ancienne star du Napoli a reconnu huit enfants nés de six mères différentes. En 2019, il a reconnu trois enfants cubains : Joana, Lu et Javielito, nés d'au moins deux mères différentes. Un grand pas pour celui qui avait mis 29 ans à reconnaître Diego Junior (34 ans) et que la justice avait forcé à considérer Jana (23 ans) comme sa fille biologique. À eux s'ajoutaient Giannina (31 ans) et Dalma (33 ans), nées de son mariage à Claudia Villafañe.

Deux autres enfants, Magali Gil (23 ans) et un adolescent, Santiago Lara, disent également être les enfants cachés de Diego Maradona. Tous deux ont demandé un test ADN à l'attaquant star, refusés avant sa mort. Depuis, le jeune homme de 19 ans dont le témoignage a été largement médiatisé a demandé à ce que le corps de Maradona soit exhumé afin de procéder à un test ADN. La décision revient désormais au tribunal de La Plata (Buenos Aires), seul à pouvoir donner cet ordre.