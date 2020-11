Diego Maradona : Ce fils qu'il a refusé de reconnaître pendant 29 ans

Diego Armando Maradona est mort à l'âge de 60 ans. Sa disparition a été confirmée par son porte-parole auprès de l'AFP mercredi 25 novembre 2020. L'ancien numéro 10 argentin, souffrait de multiples problèmes de santé dus à ses addictions et avait été récemment hospitalisé. Véritable star du ballon rond, idole des Argentins et héros napolitain, il menait une vie hors du commun. En effet, sa personnalité encline aux excès en tout genre lui a valu d'être à l'origine de plusieurs frasques et de faire des rencontres... qui se sont soldées par des naissances.

À 26 ans, El Pibe de Oro accueille son premier enfant, Diego Jr, le 20 septembre 1986. Mais pendant très longtemps, Diego Maradona n'a officiellement que deux filles, Dalma et Giannina (35 et 33 ans), avec son épouse Claudia Villafane, dont il a divorcé en 2004. Et pour cause, son fils est issu d'une relation extra-conjugale avec Cristiana Sinagra, du temps où il faisait la gloire du club de Naples. Diego Jr. a ainsi longtemps été rejeté par le clan Maradona. Ce n'est qu'à l'âge de 29 ans, en 2016, qu'il sera enfin reconnu par son père. "Enfin. Heureux, heureux, heureux, se réjouissait le jeune homme à l'époque, lors d'un entretien télévisé. Je ne me lasse pas de le serrer dans mes bras, de le regarder, c'est très fort. J'ai du mal à dormir, de l'émotion. J'ai un père incroyable. C'est la plus grande joie de ma vie, pouvoir profiter de lui, jouer au foot avec lui".

Quatre autres enfants reconnus sur le tard

D'après le journal argentin La Nacion, c'est le pape François qui serait à l'origine de leurs retrouvailles, lui qui avait demandé l'année précédente au footballeur de reconnaître publiquement sa paternité. Mais, en 1995 déjà, un tribunal italien l'avait forcé à payer une pension alimentaire à Cristiana Sinagra. "Je l'aime énormément, et il me ressemble beaucoup", avait ensuite commenté l'Argentin au moment de leur rencontre. Et d'ajouter, en évoquant sa fille : "Nous sommes maintenant réunis, comme je l'ai été avec Jana". Aujourd'hui âgée de 24 ans, cette dernière est elle aussi née d'une relation adultère. Ce qui lui a valu d'être reconnue tardivement par son père.

Enfin, en 2013, Diego Maradona accueillait son cinquième enfant, Diego Fernando (7 ans), né de son union avec Veronica Ojeda, avec qui il était déjà séparé. Et, en 2019, il a décidé de reconnaître trois enfants nés à Cuba, de ses relations avec deux femmes. Encore trois autres et Diego Maradona formait son propre club de foot !