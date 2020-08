Dirty Dancing : Un nouveau remake, avec Jennifer Grey

Plus de trente ans après sa sortie, Dirty Dancing a conservé son statut de classique du cinéma. Les amoureux du film sont ravis d'apprendre qu'une nouvelle version verra bientôt le jour. Jennifer Grey, l'héroïne de l'original qui avait refusé de participer à un premier remake, en sera la star et la productrice exécutive.

"Oh bébé ! Jennifer Grey est de retour !", écrit le compte officiel de Dirty Dancing sur Twitter. Les internautes ont ainsi appris que l'actrice de 60 ans travaillait sur un nouveau remake du film, sorti pour la première fois en décembre 1987. Jennifer Grey y incarnait le rôle de Frances Houseman, dite "Bébé" et donnait la réplique au défunt Patrick Swayze. Elle endossera la double-casquette de personnage principal et productrice exécutive pour le nouveau Dirty Dancing.

La nouvelle a été confirmée par le PDG de la société Lionsgate, Jon Feltheimer. "Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise ont attendu et qui en a fait le plus gros succès commercial de l'histoire de l'entreprise", a-t-il expliqué.