Jennifer Grey (Bébé de Dirty Dancing) et Clark Gregg divorcent, dans les larmes

Stella, incontestablement le plus beau gage de l'amour qu'ils se sont porté... Au milieu des photos de tournage et autres publications commentant l'actualité sociale et politique agitée des Etats-Unis, Clark Gregg a ponctuellement partagé au cours des derniers mois des images de sa fille sur son compte Instagram, qui a notamment profité du confinement pour initier son père aux délires sur Tik Tok. Un confinement qui ne l'a pas privé du grand moment de l'année : "Je vais m'extasier devant celle-là pendant un moment, écrivait-il le 10 juin en légende d'une photo de la remise de diplôme de sa progéniture Stella Gregg, tu n'as pas eu droit au printemps de dernière année que tu méritais, mais tu as travaillé si dur et (presque) sans jamais te plaindre des cours sur Zoom. Tu es profonde, et sage, et marrante, et le monde se portera bien mieux entre tes mains. Je t'aime."

Après avoir repris en 2019 dans le blockbuster Captain Marvel son rôle de l'agent Phil Coulson, qu'il a également tenu durant les sept saisons de la série Agents du S.H.I.E.L.D, Clark Gregg est attendu prochainement dans Moxie, le second film en tant que réalisatrice d'Amy Poehler, tandis que Jennifer Grey a pour sa part été remarquée en 2019 dans trois épisodes de Grey's Anatomy. Comble du divorce, tous deux ont joué dans en cette année 2020 dans la sitcom The Conners, se prêtant à un "trouple" avec l'héroïne Laurie Metcalf (Jackie) ! Un gage de plus de leur entente, à défaut de leur mariage, indestructible...