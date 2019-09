Jennifer Grey : Bébé de Dirty Dancing toujours in love avec son mari Clark Gregg

Si elle restera à jamais attachée au regretté Patrick Swayze et à l'image du couple mythique qu'ils formaient dans Dirty Dancing, Jennifer Grey, alias Frances Houseman alias "Bébé" dans le film culte, est à la ville Madame Gregg, une épouse parfaitement comblée.

Après des histoires avec Matthew Broderick (leur romance secrète, dans les années 1980, avait été révélée lorsqu'ils avaient eu un accident de voiture qui avait causé la mort de deux femmes), son frère à l'écran dans La folle vie de Ferris Bueller, puis avec Michael J. Fox et Johnny Depp, l'actrice américaine avait trouvé l'amour durable en la personne de Clark Gregg, acteur lui aussi - son visage charismatique est celui de l'agent Coulson dans toutes les productions de la galaxie Marvel depuis Iron Man en 2008, y compris la série Agents du S.H.I.E.L.D, mais les anciens adeptes de la série A la Maison Blanche s'en souviennent aussi dans le rôle de l'agent Casper.

Mariés depuis 2001 après s'être connus sur le tournage d'un téléfilm de Noël pour Lifetime et parents d'une fille, Stella (18 ans), qui apparaît occasionnellement à leurs côtés sur tapis rouge, Jennifer et Clark étaient comme de nombreuses stars américaines de sortie samedi soir (21 septembre 2019) à Los Angeles. Repéré par les photographes, le couple, élégant et bras dessus bras dessous, est allé au Mark Taper Forum voir A Play is a Poem, pièce de théâtre signée du fameux réalisateur Ethan Coen, moitié des frères Coen.

Ils n'étaient pas les seules célébrités à aller applaudir cette pièce constituée de plusieurs mini-pièces composant un étonnant périple à travers l'Amérique, du fin fond des Appalaches aux gratte-ciel new-yorkais, en passant par les bords du Mississippi et jusqu'aux suites luxueuses d'Hollywood : Brad Pitt et Josh Brolin, accompagné de sa femme - depuis 2016 - Kathryn Boyd, qui lui a donné une fille en novembre 2018, s'étaient également déplacés pour acclamer le cinéaste qui les a dirigés respectivement dans Burn After Reading pour le premier et No Country for Old Men ainsi que True Grit pour le second. Leur confrère William H. Macy était lui aussi présent ce soir-là, avec l'une des deux filles issues de son mariage avec Felicity Huffman, qui a écopé d'une peine de prison ferme suite à l'affaire des admissions universitaires achetées.