Disparition de Delphine Jubillar : la femme de son amant a quitté le pays !

Au moment de sa mort présumée, Delphine Jubillar était tombée follement amoureuse d'un homme surnommé par la presse "L'amant de Montauban". Après un coup de foudre mutuel sur une application de rencontres à l'été 2020, l'infirmière d'Albi et celui qu'elle considérait comme son confident avaient même prévu de s'installer et d'emménager ensemble en 2021. Tous deux étaient pourtant en couple au moment de leur rencontre : Delphine était mariée à Cédric Jubillar tandis que son amant était également marié. Soupçonnés un temps d'être lié à la disparition de la maman de Louis et d'Elyah, le couple de Montauban a finalement rapidement été mis hors de cause dans cette affaire judiciaire.

Depuis, l'ancien amant de Delphine et sa femme ne se sont pas réconciliés... bien au contraire. Sa femme est même partie vivre à l'autre bout du monde à la Réunion pour ne plus jamais avoir à entendre parler de cette affaire sordide selon Le nouveau détective qui explique : "Aujourd'hui, Camille et Jean (noms d'emprunt de l'amant et son ex-femme) sont séparés pour de bon. La trentenaire est restée vivre à La Réunion, a refusé de répondre à nos questions. Quant à Jean, il aspire à rester discret".

Interrogée longuement par les enquêteurs la femme de l'amant de Delphine avait dû raconter en détails la réaction de son époux après la disparition de l'infirmière. "Il semblait très inquiet. Il voulait s'assurer que je n'avais pas envoyé un message assassin à Delphine l'ayant poussée à partir de chez elle", avait-elle alors avoué aux gendarmes.

Considérée comme la suspecte numéro un dans cette affaire par les avocats de Cédric Jubillar, ces derniers imaginaient "la haine monstrueuse qu'elle avait pu ressentir" en découvrant que Delphine et son époux continuaient à s'envoyer des messages malgré son pacte avec l'infirmière (elle avait en effet conclu avec Delphine de ne plus parler à son mari avant les fêtes de fin d'année en famille).

"Elle apprend que son mari la trompe et demande avec beaucoup de respect à Delphine Jubillar de rester à sa place. Une heure après, ils étaient déjà en train de se réécrire" déclarait ainsi l'homme de loi à Femme Actuelle en septembre 2021. "S'il devait exister une personne, ce soir-là, qui pouvait en vouloir à Delphine, c'est bien Camille", poursuivait l'avocat, convaincu de l'innocence du mari de l'infirmière. On sait aujourd'hui que la justice a pourtant écarté cette hypothèse et que Camille dispose d'un alibi solide.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.