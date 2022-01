Disparition de Jean-Jacques Savin : sa fille Manon s'exprime suite à la confusion

Cela fait maintenant plus de quatre jours que l'on est sans nouvelle de Jean-Jacques Savin, ce Français disparu au large des côtes portugaises alors qu'il tentait de faire une traversée de l'Atlantique à la rame. Véritable aventurier capable des plus grands exploits sur l'eau, l'homme de 75 ans n'a plus donné signe de vie depuis vendredi dernier. Après avoir déclenché ses deux balises de détresse, il espérait gagner une petite île des Açores pour réparer son embarcation. Malheureusement, c'est le début d'un imbroglio assez terrible puisque, dans un premier temps, après que son canot, nommé l'Audacieux, ait été retrouvé, les proches du disparu ont annoncé que son corps avait été retrouvé.

Mais ce n'était pas le cas et la marine portugaise, qui a retrouvé son canot, a publié un communiqué indiquant avoir "recueilli un sac imperméable qui contenait à l'intérieur les documents d'identification du navigateur", mais aucune trace de Jean-Jacques Savin pour le moment. Une situation délicate sur laquelle est revenue la fille du navigateur, Manon, dans un message publié sur Facebook. "Nous venons d'apprendre que le corps de mon père ne serait pas dans son canot et n'a pas été récupéré. Nous n'avons à ce jour aucune confirmation officielle de la part des autorités maritimes portugaises", écrit-elle sur la page consacrée à l'exploit que devait réaliser son père.

Il y a eu des confusions que nous cherchons actuellement à éclaircir

La famille de Jean-Jacques Savin s'était déjà exprimée auprès de l'AFP pour essayer d'expliquer les problèmes de communication qui ont pu exister au cours du week-end entre les différentes parties. "Il y a eu des confusions que nous cherchons actuellement à éclaircir. Nous n'en savons pas plus. Nous sommes en attente d'informations des autorités portugaises", a déclaré l'équipe du mari.

Les recherches se poursuivent actuellement pour retrouver le corps de Jean-Jacques Savin. L'ancien militaire parachutiste souhaitait devenir le "doyen de l'Atlantique" en réussissant la performance de traverser l'océan à 75 ans.