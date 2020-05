Divorce de Jaime King : son ex-mari violent avec elle ? Il riposte

Lundi 18 mai, Jaime King déposait une demande de divorce devant la cour de Los Angeles. L'actrice américaine a également obtenu une injonction d'éloignement à l'encontre de son ancien conjoint, Kyle Newman et lancé la procédure de requête pour violences conjugales.

Jaime King avait d'ailleurs obtenu la garde temporaire de leurs deux fils, James Knight (6 ans) et Leo Thomas (4 ans), jusqu'au procès qui aura lieu le 8 juin prochain. Aujourd'hui, cet homme supposément dangereux et violent s'est justifié dans la presse. "Kyle était profondément attristé par les démarches judiciaires de Jaime, basées sur des fausses accusations et qui ne lui offrent aucune opportunité de se défendre", a indiqué un porte-parole du réalisateur dans un communiqué à People Magazine et TMZ.com le 19 mai 2020.

"Alors que Kyle continue d'être un père célibataire, comme il l'a fait pendant le confinement, il continue de placer la stabilité et le bien-être de ses enfants en premier. Il ne veut que le bonheur de sa famille et espère que Jaime pourra trouver la paix et l'aide dont elle a besoin", a complété le représentant de Kyle Newman. Il sous-entend ici que Jaime King ne posséderait pas toutes ses facultés mentales, remettant en cause son accusation de violences conjugales. Le réalisateur est désormais prié, sur décision d'un juge, de se tenir à une certaine distance de son ancienne conjointe.

Pour rappel, Jaime King et Kyle Newman s'étaient rencontrés en 2005 sur le tournage du film Fanboys, qu'il réalisait. Ils étaient mariés depuis 2007.