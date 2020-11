Djédjé Apali, porté disparu : mobilisation des stars pour retrouver le comédien

Mais où est passé le comédien Djédjé Apali ? Sur Twitter, le 2 novembre 2020, la police a diffusé l'avis de recherche pour l'acteur porté disparu depuis plus d'un an maintenant. Un avis partagé par les médias et les stars sur les réseaux sociaux. La soeur de l'artiste est très inquiète...

"Appel à témoin. Le commissariat de police de Reims compte sur vos retweets. Merci à tous", pouvait-on lire sur le compte de la police nationale du 51. L'avis de recherche relate donc la disparition de Djédjé Apali, qui résidait à Reims depuis 2013 et "se rendait régulièrement à Paris pour le travail". L'acteur disparu est décrit comme ayant une "corpulence athlétique" et mesurant 1,82m. En revanche, les autorités ne savent pas ce qu'il portait le jour de sa mystérieuse disparition. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte en juillet dernier relate France Info.

Mais la famille de l'acteur a du faire preuve de patience avant que la police se décide à enquêter alors que la mère de Djédjé Apali "tentait d'alerter les forces de l'ordre depuis plusieurs mois déjà". Pour l'anniversaire de son fils, en janvier 2020, elle n'avait pas réussi à le joindre. Toute l'année précédente, elle n'avait eu aucun contact avec lui. La mère de l'acteur a réussi à rentrer par deux fois dans son appartement et a constaté à chaque fois que rien n'avait bougé et que ses affaires étaient toujours là, porte-feuille avec carte vitale, carte d'identité ou encore permis de conduire. Ne manque à l'appel que son passeport... Depuis, c'est sa soeur, Joëlle Apali - qui a précisé que son frère était "mystérieux" et que les relations avec la famille n'étaient pas forcément au beaux fixe -, qui a pris le relais pour savoir ce qui est arrivé et qui a obtenu que la police se bouge après un courrier adressé au préfet.

Selon elle, son frère avait changé de numéro de portable au cours de l'année 2019. La police découvre également que la voiture de Djédjé Apali se trouve sur un parking aérien et elle a été saisie le 14 septembre 2020. Une fouille a aussi été effectuée à son appartement et des interrogatoires ont eu lieu, sans succès. "Nous avons travaillé sur ses comptes bancaires, sur l'usage éventuel de sa carte bleue. Pour l'heure, nous n'avons aucun élément. C'est pour cela que nous avons lancé un appel à témoin", a précisé Matthieu Bourrette, procureur de la République de Reims. La police s'est aussi penchée sur les listes des passagers aériens pour savoir s'il aurait pu quitter la France par avion mais, là encore, peine perdue... En revanche, l'attachée de presse de cinéma Rebecca Valentine Marival assure avoir échangé quelques mots avec lui en octobre 2019 à la Gare de l'Est à Paris et il avait une valise à la main...

"Mon état d'esprit ? C'est qu'il est arrivé quelque chose, oui bien sûr, quelque chose de grave", martèle Joëlle qui compte encore sur l'étude de l'ordinateur de son frère pour avoir une piste.