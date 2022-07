Djibril Cissé : Son fils Cassius est un vrai beau gosse, déjà aussi grand que lui !

C'est l'histoire d'une ancienne star du football devenue un célèbre DJ. À aujourd'hui 40 ans, Djibril Cissé a parfaitement su rebondir après l'arrêt d'une carrière footballistique longue de 22 ans qui l'a vu passer par la France, la Grèce, l'Italie ou encore l'Angleterre. Véritable phénomène, l'attaquant qui compte 41 sélections avec les Bleus a souvent joué de malchance au niveau des blessures. Désormais à la retraite, celui qui a choisi DJ Tcheba comme nom d'artistes parcourt le monde pour faire danser les gens du monde entier. À côté de ça, il réussit à mener une vie de père de famille avec sa nouvelle compagne, la belle Laetitia.

Ensemble depuis maintenant 3 ans, les deux tourtereaux vivent en Corse et semblent plus heureux que jamais. Avant Laetitia, Djibril Cissé a connu plusieurs histoires, dont une très longue avec Jude Littler avec qui il a trois fils, dont l'aîné, Cassius, qui a bien grandi. Un jeune homme dans sa seizième année et qui commence à faire parler de lui. Très mignon, le jeune garçon est déjà modèle pour plusieurs marques dont Hugo Boss et Tommy Hilfiger. Son père vient d'ailleurs de poster une photo de lui sur son compte Instagram et on peut se rendre compte qu'il a sacrément grandi !

Actif sur Instagram, l'ancien footballeur aux 1,6 millions d'abonnés à mis en ligne une jolie photo de Cassius sur son 31. Dans un beau costume coloré, il semble prêt à sortir en boite de nuit, même s'il n'a pas encore l'âge requis ! En tout cas, le jeune homme a déjà du style, tout comme son père, et il a hérité de sa grande taille. Sur un cliché publié en avril dernier, on le voit prendre la pose aux côtés de Djibril Cissé et de sa soeur Ilona et il est presque aussi grand que l'ancien coéquipier de Franck Ribéry.