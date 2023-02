Dominique de Villepin, son ex "trompée sur la marchandise" : Marie-Laure cash sur la fin de leur mariage

Vous voulez des nouvelles de Dominique de Villepin ? C'est sur France 2 qu'il faudra passer la seconde partie de soirée de ce samedi 11 février puisqu'il sera l'un des invités de Léa Salamé dans l'émission Quelle époque. S'il s'exprimera sûrement sur le sujet brûlant de la réforme des retraites, sera-t-il interrogé sur sa relation avec Marie-Laure, la mère de ses trois enfants (Marie, 36 ans, Arthur, 34 ans et Victoire, 32 ans) dont il a divorcé en 2011 ? Ce qui est certain, c'est que l'ex-femme du premier ministre n'avait pas hésité à se livrer sur les raisons qui les avaient poussés au divorce à l'époque.

C'est au magazine Gala qu'elle avait choisi d'en dire plus et d'évoquer la fin de son mariage avec Dominique de Villepin. Marie-Laure faisait référence à une rivale de taille, beaucoup trop présente dans la vie de son mari contre qui elle n'a pas fait le poids : la politique. A l'époque, elle hérite même du mauvais rôle, alors même que le procès de Dominique de Villepin dans l'affaire Clearstream reprend : "Ce n'est pas un abandon au moment où reprend l'affaire Clearstream, comme on a pu le lire dans la presse, car nous sommes déjà séparés depuis plusieurs mois" avait-elle précisé dans l'interview avant d'entrer un peu plus dans les détails.

Marie-Laure s'est sentie trahie. Alors que Dominique de Villepin quitte Matignon en 2007 pour laisser sa place à François Fillon, il fait la promesse de se mettre en retrait de la vie politique avant d'officialiser sa candidature à l'élection présidentielle quatre ans plus tard. La coupe est pleine pour Marie-Laure qui, quelques mois plus tôt, abdique : "Dominique est quelqu'un de formidable. Quand je l'ai épousé, c'était un diplomate, et pas un politique. J'ai été trompée sur la marchandise ! [...] L'engagement politique, c'est sa vie. Pour ma part, j'ai joué le jeu pendant des années et je veux tourner la page."

Changement de vie pour Marie-Laure

Depuis, Marie-Laure, connue sous le pseudonyme de Viébel, s'est concentrée sur elle et sur ses projets pour rebondir. Fan de sculpture, elle s'est lancé le défi de sublimer des cocos grâce à la technique de la dorure. Un domaine pour lequel elle a même passé un CAP sur le tard. Loin d'être fâchée avec son ex-mari, Marie-Laure s'entend même très bien avec lui. En 2019, elle se tenait à ses côtés lors des obsèques de Jacques Chirac. Une relation préservée malgré la douleur de la séparation...