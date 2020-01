Dominique Farrugia : 35 kilos en moins, l'acteur dévoile sa transformation

Les bonnes résolutions, il les a prises depuis longtemps ! C'est bien simple : depuis le début de l'année 2019, Dominique Farrugia fond comme neige au soleil. Et pour célébrer la nouvelle décennie, le comédien de 57 ans a prouvé qu'il ne lâchait rien dans l'effort malgré les repas surabondants de la période des fêtes. Sur son compte Instagram, il a partagé une photographie le montrant avant et après son impressionnante perte de poids. Au total, il s'est délesté de 35 kilos et ne semble visiblement pas vouloir en rester là. "Bonne année, légère et heureuse", écrit-il malicieusement.

Il serait faux de penser que cette transformation physique est le fruit de petits pépins de santé. En juin 2019, Dominique Farrugia avait carrément été obligé d'intervenir pour faire taire les rumeurs. "Mes très chers amis. Je ne suis pas malade, expliquait-il sur les réseaux sociaux. J'ai maigri volontairement. Certains disent des bêtises. Mieux vaut les corriger soi-même." Un régime alimentaire adapté est une hypothèse sans doute plus probable. Mais cette confusion est sans doute due au fait que l'acteur n'a jamais vraiment caché le mal dont il est aussi atteint...