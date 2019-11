Dominique Farrugia et Isabelle, Michel Cymes et Nathalie : Duos de coeur en gala

L'hôtel Salomon de Rothschild, situé à Paris, a encore une fois brillé de mille feux. Le mardi 12 novembre 2019, la Fondation Casip-Cojasor a réuni la crème de la crème dans le 8e arrondissement de notre capitale pour une soirée de gala organisée pour la bonne cause ! La chanteuse Régine, reine de la nuit, était de la partie, tout comme François Heilbronn, Elsa Zylberstein, David de Rothschild, Éric de Rothschild, Frédéric Mitterrand, Henry Fischer, Arlette Gordon et Béatrice Caracciolo de Rothschild. Une soirée de bienfaisance qui n'a pas manqué de romantisme : Michel Cymes était au bras de sa femme Nathalie, et le comédien Dominique Farrugia avait amené son épouse Isabelle. Trop mignon !

Pour représenter la Fondation Casip-Cojasor, Karene Fredj (directrice générale de l'association) a pris la parole sur la scène de l'hôtel Salomon de Rothschild. Une belle occasion de rappeler que, chaque année, elle s'efforce de lutter pour répondre aux besoins sociaux des personnes en difficulté : la prise en compte de l'individualité de la personne aidée, la spécificité de sa demande et une réponse adaptée à ses besoins, quels que soient son profil, son âge, son cadre familial ou son origine. Depuis deux cents ans, Casip-Cojasor construit des lieux d'accueil et d'hébergement nécessaires à l'écoute et à la protection des plus démunis, à leur épanouissement dans un cadre de vie en harmonie avec leurs convictions et leurs traditions.

Dominique Farrugia : Retour sur son histoire d'amour avec Isabelle

Quand il n'assiste pas à des galas de bienfaisance, Dominique Farrugia coule des jours paisibles auprès de sa douce, qu'il a épousée le 22 janvier 2015. Pour l'ex-membre de la troupe des Nuls, Isabelle est plus qu'un pilier : c'est à elle qu'il doit notamment sa force dans sa lutte contre la sclérose en plaques. Et pourtant, tout ceci n'était pas gagné d'avance. Quand ils se sont rencontrés, elle était directrice de la communication d'Alain Afflelou et a été la cible d'une "cour attentionnée comme en rêvent toutes les filles". Mais après s'est vouvoyé pendant six mois, les tourtereaux se sont envolés vers Marrakech pour concrétiser leur amour. Ils sont, depuis, parents de Mia (11 ans) et Zoé (9 ans). Un joli coup du destin...