Dominique Farrugia en fauteuil roulant : son quotidien avec sa femme et leurs filles...

Atteint de sclérose en plaques, Dominique Farrugia est contraint de se déplacer en fauteuil roulant. Un quotidien entaché par la maladie, comme il le raconte dans les pages de Gala, dans l'édition du jeudi 7 octobre 2021. Il évoque le soutien sans faille de son épouse, la styliste Isabelle Farrugia, notamment lorsqu'ils ont commencé à habiter ensemble.

"Ce qu'elle voit et vit avec moi dès lors, ce sont mes chutes. Je tombe et je me relève, mais rapidement, je deviens gros, tellement gros que je n'arrive plus à me redresser tout seul et qu'il faut appeler les pompiers pour m'aider", confie Dominique Farrugia. L'ancien Nul et régulier de Burger Quizz (TMC) parle également de ses filles, Mia et Zoé.

"Avoir des enfants quand on est handicapé, ce n'est pas aussi compliqué qu'on peut se l'imaginer, au quotidien je veux dire (...) Forcément, quand on est malade, on se demande si les enfants souffrent de ne pas partager tous les moments de leur vie avec le parent invalide. Moi, je me le demande souvent, parce qu'en effet, je ne peux pas être partout avec elles", développe l'acteur de 59 ans. Malheureusement, Dominique Farrugia a manqué certains spectacles de danse de ses filles puisque les salles sont rarement accessibles.

Il essaye alors de créer des moment "privilégiés" avec ses petites. "Quand Isabelle s'absente, on commande à manger, souvent de la merde, et on choisit un film, souvent merdique. On fait des petites choses comme ça. Ce n'est pas énorme, je le sais, mais c'est tout ce que je peux faire. Et ça me met parfois en colère", reconnait-il.

