Dominique Larretche : L'ex-consultant mis en examen pour viol sur mineure

Le sport français est sous le choc. Dominique Larretche, ancien golfeur professionnel et ex-consultant de Canal +, a été mis en examen mercredi pour viol et agression sexuelle sur mineure. Placé sous contrôle judiciaire après sa garde à vue, il a reconnu "une relation inappropriée".

L'info est signée AFP ! L'agence révèle que Dominique Larretche, 72 ans, a été mis en examen après l'ouverture d'une enquête pour "viol par personne ayant autorité et agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans". La victime, une ancienne élève de ses cours de golf, avait entre 15 et 16 ans au moment des faits commis, entre 1998 et 1999. L'auteur du crime en avait plus de 50. Selon L'Équipe, les viols et agressions sexuelles se seraient déroulés pendant les cours, puis au domicile du coach.

"Il n'a pas été violent avec elle sauf que c'était son professeur, elle a obéi. (...) Elle dit qu'elle agissait comme un robot", a expliqué Me Yves Crespin, avocat de la plaignante, à l'AFP. Celui de Dominique Larretche, Me Sorin Margulis, a écrit dans un communiqué que son client "assume et reconnait avoir eu en juillet 1999 une relation inappropriée avec [la victime] alors âgée de 16 ans."

Il reste déterminé à "établir son innocence".